SUSTO

Incêndio atinge pátio de empresa no Cabo de Santo Agostinho

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram empregadas no atendimento da ocorrência

Incêndio atingiu quatro veículos e não deixou vítimasIncêndio atingiu quatro veículos e não deixou vítimas - Foto: Instagram @cabonamidia/Reprodução

Um incêndio atingiu uma empresa de movimentação de cargas, localizada no Cabo de Santo Agostinho, no final da noite de quinta-feira (30).

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível observar o momento em que o fogo se alastra na área do pátio da empresa, localizado às margens BR-101, nas proximidades da entrada do retorno de Comportas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada por volta das 23h30 da quinta (30).

No total, quatro viaturas de atendimento foram empregadas para controlar as chamas. O trabalho dos bombeiros contou ainda com o apoio da própria empresa durante a operação.

O fogo atingiu quatro veículos da empresa. A ocorrência foi finalizada na madrugada desta sexta-feira (31), com o controle e extinção das chamas. Ninguém ficou ferido durante o incêndio. 

