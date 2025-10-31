A- A+

SUSTO Incêndio atinge pátio de empresa no Cabo de Santo Agostinho De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram empregadas no atendimento da ocorrência

Um incêndio atingiu uma empresa de movimentação de cargas, localizada no Cabo de Santo Agostinho, no final da noite de quinta-feira (30).

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível observar o momento em que o fogo se alastra na área do pátio da empresa, localizado às margens BR-101, nas proximidades da entrada do retorno de Comportas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada por volta das 23h30 da quinta (30).

No total, quatro viaturas de atendimento foram empregadas para controlar as chamas. O trabalho dos bombeiros contou ainda com o apoio da própria empresa durante a operação.

O fogo atingiu quatro veículos da empresa. A ocorrência foi finalizada na madrugada desta sexta-feira (31), com o controle e extinção das chamas. Ninguém ficou ferido durante o incêndio.

