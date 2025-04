Incêndio de grandes proporções atinge teatro da PUC em Curitiba

A- A+

Um incêndio de grandes proporções atinge, na noite desta terça-feira, 15, o Teatro Tuca da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), em Curitiba.

Leia também • Universidade de Harvard rejeita exigências do governo Trump

Às 18h30, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado, estava ocorrendo no local uma cerimônia de formatura. Segundo os bombeiros, o fogo teria começado com a explosão de um aparelho de ar condicionado no bloco 2 (azul) do campus.

Todo o bloco foi evacuado, e até as 20h30 não havia registro de feridos.

O teatro tem capacidade para 640 pessoas e fica no bloco 2 (azul) do campus da PUC-PR. O Corpo de Bombeiros informou ter enviado inicialmente dois caminhões e duas ambulâncias para o local.

Por conta do incêndio, todas as aulas foram canceladas no campus, segundo informou a universidade.

Veja também