A- A+

Rio de Janeiro Incêndio de grandes proporções deixa um morto em Irajá; metrô tem circulação interrompida no RJ Segundo informações iniciais, as chamas teriam começado em caixotes e pallets de madeira

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio de grandes proporções na Estrada Pedro Borges de Freitas, em Irajá, Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira (09). Ao menos uma pessoa morreu, segundo a última atualização. Cerca 40 militares atuam no combate às chamas, que afetaram ainda a circulação da Linha 2 do metrô. Um trecho de onze estações da Linha 2, entre a Pavuna e Del Castilho, está com a circulação paralisada.

Segundo informações iniciais, as chamas teriam começado em caixotes e pallets de madeira e se alastraram para o entorno, próximo à comunidade do Pára-Pedro. O local também fica próximo à Central de Abastecimento do Estado do Rio (Ceasa), mas, conforme apurado pelo Globo, o fogo não chegou a atingir as instalações do estabelecimento.

O incêndio também afetou o fornecimento de energia da região. De acordo com a Light, 140 mil clientes da concessionária — nos bairros de Cordovil, Colégio, Coelho Neto, Irajá e Vigário Geral, na Zona Norte, assim como em partes de Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense — tiveram interrupção momentânea do serviço. A companhia diz ainda que o incêndio foi "provocado por vandalismo, sob linhas de transmissão da empresa".

Metrô com operação paralisada

Por volta das 15h, o MetrôRio informou que uma falha no fornecimento de energia interrompeu a circulação no trecho da Linha 2 entre Pavuna e Del Castilho. As composições estão circulando entre Maria da Graça e Botafogo. A Light alega que apenas a estação Colégio foi afetada pelo corte de energia causado pelo incêndio em Irajá e que "técnicos da empresa seguem atuando para restabelecer o fornecimento".

Provisoriamente, a Secretaria municipal de Transportes alterou trajetos de seis linhas de ônibus, que normalmente fazem ponto final em Del Castilho. Com isso, os coletivos das linhas 610 (Del Castilho x Tanque), 611 (Camorim x Del Castilho), 613 (Vargem Grande x Del Castilho), 614 (Del Castilho x Terminal Alvorada), 616 (Del Castilho x Fundão) e 913 (Del Castilho x Fundão) irão até a estação de Maria da Graça, para permitir a conexão dos passageiros com o metrô.

O acionamento aos bombeiros foi feito às 14h04. A corporação enviou 18 viaturas e drones para auxiliar no trabalho dos agentes. Ao todo, 12 unidades atuam no combate às chamas.

Veja também