Incêndio de grandes proporções destrói galpão no Porto de Santos

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão no Porto de Santos, litoral paulista, na madrugada desta segunda-feira (19).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência seguia em andamento por volta das 9h, com o trabalho da equipe na região. Não há relatos de vítimas.



As chamas ainda persistiam no galpão no horário acima, embora a situação esteja sendo controlada, segundo o Corpo de Bombeiros. Ao menos dez viaturas permaneciam na região.

Os bombeiros também verificam se imóveis vizinhos foram atingidos pelas chamas. As causas do incêndio serão investigadas.

