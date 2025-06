Incêndio de grandes proporções destrói parte da frota de veículos da Prefeitura de Bom Conselho

A- A+

A única garagem da frota pertencente à Prefeitura de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco, sofreu um incêndio de grandes proporções, por volta das 3h desta sexta-feira (20). O incidente deixou um saldo de 16 veículos totalmente destruídos pelo fogo. O incidente aconteceu por volta das 3h desta sexta-feira (20).

Do total, 10 ônibus pertenciam à Secretaria de Educação do município e levava os estudantes às escolas. Foram perdidos ainda dois caminhões, um carro Jeep, uma pá carregadeira, um patrol e uma caçamba. Sobraram apenas dois carros, que estavam fora do galpão.

Veículos ficaram completamente destruídos | Fotos: Reprodução/TV Asa Branca

Por meio de nota, a prefeitura falou sobre o assunto e disse que o diálogo com o governo do estado já foi iniciado para buscar soluções imediatas e minimizar os impactos para os estudantes.

"Além disso, equipes técnicas foram acionadas para avaliar os danos à estrutura predial e elétrica do galpão, a fim de assegurar a segurança no local e planejar a sua recuperação”, alegou ainda a gestão.

Por fim, a prefeitura informou que as investigações sobre as causas do incêndio estão em andamento, com o apoio das autoridades competentes, e reforçou o compromisso com a transparência, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.



