Pelo menos 16 pessoas morreram no sábado (15), em um incêndio em um prédio residencial de Dubai, em uma zona popular deste rico emirado do Golfo – informaram as autoridades neste domingo (16).

O incêndio começou ao meio-dia no quarto andar de um prédio em Al-Ras, uma área antiga da cidade onde vivem muitos trabalhadores estrangeiros.

Milhares de trabalhadores, em sua maioria da Ásia e da África, vivem nesta região. Em alguns casos, de dez a 15 pessoas vivem em um mesmo apartamento.

Os bombeiros chegaram ao local "seis minutos depois de alertados", disse a Defesa Civil em um comunicado enviado hoje para a AFP.

“As investigações preliminares mostram que o incêndio foi causado pelo descumprimento dos requisitos de segurança e proteção do prédio”, disse um comunicado da Defesa Civil.

Segundo a imprensa local, entre os mortos há quatro indianos, três paquistaneses, um camaronês, um sudanês e um cidadão de um país da África ocidental não especificado.

Um dos sete emirados dos Emirados Árabes Unidos, Dubai tem cerca de 3,3 milhões de habitantes, dos quais quase 90% são estrangeiros.

"As autoridades competentes estão realizando uma investigação completa para fornecer um relatório detalhado sobre as causas do acidente", acrescentou o comunicado.

A cidade sofreu incêndios espetaculares no passado, que causaram danos significativos, mas poucas vítimas.

Em 2017, as autoridades anunciaram normas de construção mais rigorosas para minimizar o risco de incêndio, atribuído, em muitos casos, aos materiais facilmente inflamáveis utilizados para o revestimento exterior dos edifícios.

