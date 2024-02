A- A+

paraguai Incêndio de quase 2 dias no Paraguai: prédio corre risco de desabar a qualquer momento, diz prefeito Fumaça já é vista em Foz do Iguaçu, no Paraná. Bombeiros brasileiros ajudam Brigada Voluntária do Paraguai; veja vídeo

O incêndio em um edifício no Paraguai alcançará 48 horas nesta quarta-feira (14), e o prefeito de Ciudad del Este, Miguel Prieto, alertou que a estrutura pode desabar a qualquer momento. A cidade faz fronteira à Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, Prieto solicitou que as pessoas evitem transitar nas proximidades do prédio em chamas devido ao sério risco de desmoronamento. O prédio ainda estava em construção, mas já era utilizado para armazenar equipamentos eletrônicos e outros materiais, o que poderia ter causado o princípio de incêndio, às 11 horas desta segunda-feira, no 11º andar.

O prédio fica perto de uma zona comercial de Cidade do Leste, a cerca de 650 metros da fronteira com o Brasil. Segundo a imprensa local, a fumaça pode ser vista de diversos pontos de Foz do Iguaçu.

Com o aumento das chamas para andares superiores, os trabalhadores que atuam na construção do edifício precisaram ser resgatados.

Equipes de bombeiros do Brasil precisaram ajudar a conter a situação, visto que o Paraguai não tem grupamento de bombeiros fixo, ou seja, todos atuam em brigada voluntária.

