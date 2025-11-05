A- A+

MUNDO Incêndio deixa 11 mortos em lar de idosos na Bósnia Quase 30 pessoas ficaram feridas, entre elas estão cinco bombeiros e três policiais

Onze pessoas morreram e quase 30 ficaram feridas em um incêndio na noite de terça-feira (4) em uma residência para idosos na localidade de Tuzla, no nordeste da Bósnia, informou a polícia.

"Segundo as últimas informações, (...) 11 pessoas faleceram e quase 30 foram hospitalizadas no centro médico universitário de Tuzla", afirma um comunicado policial divulgado nesta quarta-feira.

O balanço anterior era de 10 mortos e 20 feridos.

Entre os feridos estão cinco bombeiros e três policiais, segundo as autoridades.

Segundo o estabelecimento, o fogo começou no sétimo andar, por volta das 20h45 locais (16h45 em Brasília). As chamas foram controladas quase uma hora depois.

Uma equipe de investigação chegou ao local para determinar as causas do incêndio, indicou a porta-voz policial Adnana Sprecic.

