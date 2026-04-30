Incêndio deixa uma pessoa morta no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife

Informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), mas não confirmou a idade da vítima

Incêndio deixa uma pessoa morta no bairro de Nova Descoberta - Foto: Cortesia

Uma mulher morreu durante um incêndio no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife, na manhã desta quinta-feira (30). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), mas não confirmou a idade da vítima.

"No local, as equipes realizaram o combate às chamas e a varredura na área atingida. Na operação, o CBMPE enviou três viaturas para a ocorrência, bem como contou com o apoio de outros órgãos", disse a corporação.

A ocorrência já foi finalizada pelo CBMPE. A Defesa Civil do Recife segue na área para fazer vistorias e deve emitir um posicionamento em breve.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A reportagem entrou em contato também com a Polícia Civil de Pernambuco, que afirmou ainda não tem mais informações porque a ocorrência segue em andamento.

 

Matéria em atualização.

