Incêndio deixa uma pessoa morta no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife
Uma mulher morreu durante um incêndio no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife, na manhã desta quinta-feira (30). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), mas não confirmou a idade da vítima.
"No local, as equipes realizaram o combate às chamas e a varredura na área atingida. Na operação, o CBMPE enviou três viaturas para a ocorrência, bem como contou com o apoio de outros órgãos", disse a corporação.
A ocorrência já foi finalizada pelo CBMPE. A Defesa Civil do Recife segue na área para fazer vistorias e deve emitir um posicionamento em breve.
A reportagem entrou em contato também com a Polícia Civil de Pernambuco, que afirmou ainda não tem mais informações porque a ocorrência segue em andamento.
Matéria em atualização.