Incêndio destrói 90 ônibus de empresas em Petrópolis

A- A+

Um incêndio, na madrugada desta terça-feira (9), na garagem das empresas Petro Ita e Cascatinha, na Rua Coronel Veiga, principal acesso ao Centro de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, destruiu 90 ônibus. Ninguém se feriu. Por causa da redução no número de coletivos, as viações operam em caráter "absolutamente emergencial", informou o Sindicato das das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis. O Setranspetro afirmou ainda que "há indícios de que o incêndio tenha sido provocado".

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 1h40 para a garagem. Estiveram no local equipes dos quartéis de Petrópolis, Itaipava, Nova Iguaçu e Magé. O fogo foi controlado por volta das 5h10.

Em nota, o Setranspetro informou que, ao todo, 50 linhas de ônibus vão operar com horários emergenciais, de forma circular. O sindicato afirma que as empresas pedem atenção especial da população para evitar o estacionamento irregular, para que os ônibus operem com mais fluidez.

O Setranspetro destacou ainda que "diante da proporção e da gravidade dos fatos, ainda não foi possível apurar todos os prejuízos e danos" e que "as empresas esperam a apuração rigorosa das causas".

O caso foi registrado na 105ª DP (Petrópolis). A delegada Cristiane Bento, titular da unidade, informou que já foi requisitada uma perícia na garagem e que o resultado está sendo aguardado.

Prefeitura pedirá investigação no MP

A Prefeitura de Petrópolis afirmou, em nota, que autorizou o Setranspetro a buscar todos os meios necessários para garantir o atendimento à população. Segundo o município, as duas empresas atendem a mais de 40% das linhas de ônibus de Petrópolis.

A prefeitura também anunciou que acionará o Ministério Público "para que haja rigorosa apuração sobre as causas do ocorrido".

Veja também

CONFLITO ISRAEL-PALESTINA Ataques de Israel em Gaza matam 13, incluindo três líderes da Jihad Islâmica