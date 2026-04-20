Incêndio destrói seis ônibus em garagem de transporte em Caruaru; ninguém ficou ferido

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Um incêndio destruiu seis ônibus em uma garagem de transporte no Distrito Industrial de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na noite do sábado (18), na Rua Alfredo Alves da Cunha, próximo ao Alto do Moura. Ninguém ficou ferido.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), cinco viaturas foram enviadas ao local, sendo duas de combate a incêndio, uma de resgate, uma de salvamento e uma de comando operacional.

Seis dos oito veículos que estavam na área foram atingidos e ficaram totalmente destruídos. As equipes atuaram no combate às chamas, realizando o controle e a extinção do incêndio com o uso aproximado de 15 mil litros de água.

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