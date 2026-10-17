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Tragédia Incêndio destrói um resort em Bangladesh e mata 10 pessoas Não ficou imediatamente claro o que causou as chamas, afirmou Syed Mohammad Morshed Hossain, diretor assistente adjunto do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do distrito

Um incêndio devastou um resort de praia no sudeste de Bangladesh neste sábado, 17, matando 10 pessoas e ferindo quatro

O incêndio começou no Tuptup Resto and Resort, na praia de Inani, distrito de Cox's Bazar, um destino popular entre os turistas nacionais, disse Syed Mohammad Morshed Hossain, diretor assistente adjunto do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do distrito. O resort está localizado próximo à Baía de Bengala.

O incêndio começou pela manhã e se espalhou rapidamente pelo resort de madeira de três andares, disse ele. Havia crianças entre os mortos, afirmou, sem dar detalhes. Não ficou imediatamente claro o que causou o incêndio.

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