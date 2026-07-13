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meio ambiente Incêndio devasta a floresta de Fontainebleau Quase 900 pessoas que moravam na região foram obrigadas a abandonar suas casas

Quinhentos bombeiros e dois aviões Canadair combatiam nesta segunda-feira (13) um incêndio na emblemática floresta de Fontainebleau, que, segundo o governo francês, pode ter começado de maneira intencional.

O incêndio começou no domingo (12) em plena onda de calor e, em poucas horas, avançou quase 800 hectares dos 23.000 da floresta, que fica a 60 km ao sudeste de Paris.

A floresta tem samambaias e coníferas especialmente inflamáveis. Todos os anos, recebe quase 15 milhões de visitantes.

"Houve 10 pontos de início de fogo em um perímetro de 1.000 metros, o que sugere que pode ter origem criminosa", afirmou nesta segunda-feira o ministro do Interior, Laurent Nuñez, durante uma visita à região.

"Esperamos controlar o fogo ao longo do dia", acrescentou o ministro, antes de advertir, no entanto, que "o tratamento do fogo pode levar dias e até semanas".

Quase 900 pessoas que moravam perto da floresta foram obrigadas a abandonar suas casas, disse Nuñez. Nenhuma residência foi danificada e não foram registrados feridos.

No domingo, a nuvem de fumaça chegou a ser visível a 20 km de distância, após o início do incêndio "de magnitude excepcional", segundo as autoridades locais.

Dois aviões Canadair coletaram água do Sena nesta segunda-feira para liberar sobre a floresta em chamas. É a primeira vez que esses aviões de combate a incêndios são utilizados na região de Paris.

Na véspera, dois aparelhos Dash lançaram um produto para retardar o avanço das chamas. Helicópteros também foram utilizados na operação.

O presidente Emmanuel Macron afirmou que "todos os recursos foram mobilizados" contra o incêndio. Os bombeiros anunciaram o deslocamento de mais de 500 efetivos durante o dia.

Atônitos, os moradores de Le Vaudoué, no departamento de Seine-et-Marne, desafiaram as recomendações de confinamento e saíram para observar a passagem dos veículos de resgate. A prefeitura proibiu nesta segunda-feira que os agricultores da região trabalhem nos campos, assim como o acesso da população a todo o maciço florestal.

A França vive atualmente sua terceira onda de calor desde o fim de maio, o que favoreceu vários incêndios em diferentes pontos do país na semana passada.

Desde o início do ano, os incêndios na França queimaram 32.000 hectares, "mais do que em toda a temporada de 2025, apesar de ainda estarmos em 13 de julho", afirmou o ministro do Interior.

As temperaturas elevadas prosseguirão em boa parte da França pelo menos até terça-feira, segundo a agência meteorológica Météo-France, que prevê para Fontainebleau a máxima de 35ºC nesta segunda e de 36 ºC na terça-feira.

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