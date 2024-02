Incêndio devasta mais de 3.000 hectares de floresta nativa na Patagônia argentina

A- A+

Um incêndio no sul da argentina, ainda fora de controle, consumiu mais de 3.000 hectares de uma floresta nativa. Iniciado em 25 de janeiro, autoridades reportaram neste sábado (3) que os motivos estão sendo investigados.

O fogo afeta uma vasta área de florestas do Parque Nacional Los Alerces, na província de Chubut, declarado Patrimônio Mundial da Unesco por sua biodiversidade e beleza, localizado entre montanhas e lagos a 2.000 km de Buenos Aires.

Aviões de combate a incêndios, helicópteros e brigadistas de várias províncias lutam contra o incêndio, que se espalhou com múltiplos focos impulsionados por ventos fortes, relatou neste sábado o Serviço Provincial de Controle do Fogo.

Uma leve chuva contribuiu ontem com os esforços de combate, mas a previsão do tempo antecipa uma diminuição da umidade relativa, aumento da temperatura e ventos de até 80 km/h sem precipitações nos próximos dias, em meio ao calor extremo que afeta grande parte do país.

"Brigadistas e bombeiros trabalham em oito setores atentos à linha de fogo, que se tornou progressiva", disse hoje a secretária da Vinculação Cidadã, Laura Mirantes, à rádio El Chubut.

Na região montanhosa de Chubut, cerca de 100 pequenas comunidades mapuches vivem com trabalhos agrícolas e criação de gado. O Parque Nacional Los Alerces ocupa uma área de 260.000 hectares na pré-cordilheira dos Andes.

Veja também

PGR Toffoli pede à PGR dados sobre atuação da Transparência Internacional