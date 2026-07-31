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Rússia Incêndio é controlado na Catedral de São Basílio, em Moscou As autoridades não informaram a causa do fogo que atingiu a capital ortodoxa, um dos símbolos de Moscou, localizado na famosa Praça Vermelha da capital russa

Um incêndio ocorrido na madrugada deste sábado (1º, data local) na Catedral de São Basílio, em Moscou, foi controlado pelos bombeiros, informou a agência de notícias estatal Tass.

As autoridades não informaram a causa do fogo que atingiu a capital ortodoxa, um dos símbolos de Moscou, localizado na famosa Praça Vermelha da capital russa.

Citando os serviços de emergência, a Tass revelou que o incêndio começou no escritório do diretor da catedral e consumiu 10 m², sem deixar vítimas. Dez veículos dos bombeiros foram enviados ao local.

A catedral foi declarada patrimônio da humanidade pela Unesco em 1990, como parte do complexo monumental do Kremlin e da Praça Vermelha.

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