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Rússia

Incêndio é controlado na Catedral de São Basílio, em Moscou

As autoridades não informaram a causa do fogo que atingiu a capital ortodoxa, um dos símbolos de Moscou, localizado na famosa Praça Vermelha da capital russa

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Bandeira da RússiaBandeira da Rússia - Foto: Canva

Um incêndio ocorrido na madrugada deste sábado (1º, data local) na Catedral de São Basílio, em Moscou, foi controlado pelos bombeiros, informou a agência de notícias estatal Tass.

As autoridades não informaram a causa do fogo que atingiu a capital ortodoxa, um dos símbolos de Moscou, localizado na famosa Praça Vermelha da capital russa.

Citando os serviços de emergência, a Tass revelou que o incêndio começou no escritório do diretor da catedral e consumiu 10 m², sem deixar vítimas. Dez veículos dos bombeiros foram enviados ao local.

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A catedral foi declarada patrimônio da humanidade pela Unesco em 1990, como parte do complexo monumental do Kremlin e da Praça Vermelha.

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