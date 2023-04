A- A+

OLINDA Desabamento em Olinda: uma morte é confirmada; duas pessoas são resgatadas com vida Bombeiros seguem atuando nos resgates

Um óbito foi confirmado e duas pessoas foram resgatadas com vida dos escombros do Edifício Leme, prédio que desabou no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, na noite desta quinta-feira (27). Os primeiros sobreviventes resgatados pelo Corpo de Bombeiros são um homem e uma mulher, que foram removidos por volta das 23h17, cerca de uma hora e vinte minutos após o desabamento seguido de incêndio.

Os bombeiros seguem trabalhando nos resgates. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes da Polícia Militar também estão no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 22h08. Inicialmente, três viaturas de resgate, três de salvamento e uma de combate a incêndios foram deslocadas para a ocorrência.



Moradores da Rua Acapulco, onde o imóvel está localizado, relatam que ouviram o barulho do desabamento e, em seguida, escutaram gritos e pessoas chorando entre os escombros. O desabamento, segundo testemunhas, teria acontecido pouco antes das 22h.

“Estava dentro de casa e me assustei quando ouvi o barulho. Logo depois começou o incêndio, deu pra ouvir choro e muita gritaria. Este prédio estava abandonado há muitos anos, mas ocuparam para morar”, relatou Maíra Valença, vizinha do prédio atingido pelo incêndio.

