CHAMAS

Incêndio e explosões são registrados na Avenida Salim Farah Maluf, zona leste de SP

De acordo com os Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e "várias" residências e veículos foram atingidos

Explosão teria acontecido onde supostamente funciona de depósito clandestino de fogos de artifício - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Militar foi acionada na noite desta quinta-feira, 13, para atender uma ocorrência envolvendo incêndio e diversas explosões nas proximidades da Avenida Salim Farah Maluf, altura da Avenida Celso Garcia, na zona leste de São Paulo.

Informações preliminares da Polícia Militar apontam que a explosões e as chamas aconteceram em uma residência na Rua Francisco Bueno, n°73, onde supostamente funciona de depósito clandestino de fogos de artifício.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma área pegando fogo e uma grande coluna de fumaça, nos arredores de prédios. Um vídeo feito por câmeras de monitoramento captaram o momento da forte explosão, e rajadas de fogos de artifícios cruzando a Avenida Salim Farah Maluf.

De acordo com os Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e "várias" residências e veículos foram atingidos. Entre as vítimas, uma precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra recusou atendimento. Já a Polícia Militar, fala em cinco vítimas sem gravidades.

Em vídeos feitos por moradores de edifícios próximos ao local, é possível perceber alguns "clarões" em meio à fumaça. Usuários nas redes sociais relataram escutar um barulho alto e contam que "tremeu tudo".

A área precisou isolada e, em decorrência do fogo. Não foi possível saber com exatidão o local da origem das chamas no início da ocorrência.

As informações preliminares da PM chegaram a indicar a possibilidade de queda de um balão podendo ter provocado danos em transformadores da rede de transmissão elétrica. De acordo com a polícia, a residência onde estariam os fogos ficou danificada.

