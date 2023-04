A- A+

INCÊNDIO NO RECIFE Incêndio em abrigo para crianças e adolescentes no Recife deixou quatro mortes e ao menos 13 feridos Ao todo, 19 pessoas, sendo 17 crianças e dois adultos, estavam no local

O incêndio no Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, na madrugada desta sexta-feira (14), deixou ao menos 13 pessoas feridas, além de quatro mortos.

Doze viaturas do Corpo de Bombeiros com equipes de resgate, incêndio e salvamento, além de nove viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local por volta das 4h.

Ao todo, 19 pessoas, sendo 17 crianças e dois adultos, estavam no local. Duas vítimas, sendo uma mulher e uma criança do sexo masculino, foram encontrados sem vida na área do incêndio.



Oito crianças foram levadas para o Hospital da Restauração, mas duas não resistiram e morreram no trajeto, totalizando quatro óbitos.



Outras quatro crianças foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Imbiribeira. Duas vítimas mais graves foram entubadas e outras duas foram estabilizadas.



Além disso, cinco vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Areias, sendo quatro crianças e um adulto.

Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio. O Instituto de Criminalista está no local.



Lar Paulo de Tarso

O Lar Paulo de Tarso, onde o incidente aconteceu, foi fundado em 27 de maio de 1991 e fica localizado na rua Jerônimo Heráclio, nº 479, no bairro do Ipsep.



O espaço acolhe crianças e adolescentes em situação de risco social de alta complexidade, encaminhadas pelos Conselhos Tutelares e pelo Juizado da Infância e Juventude, segundo informa o site oficial do local.

