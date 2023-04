A- A+

Recife Incêndio em abrigo para crianças e adolescentes no Recife deixa mortos e feridos O incêndio aconteceu no Lar Paulo de Tarso, localizado na rua Jerônimo Heráclito

Um incêndio em um abrigo de crianças e adolescentes em situação de risco social deixou mortos e feridos na madrugada desta sexta-feira (14), no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife.

O incêndio aconteceu no Lar Paulo de Tarso, localizado na rua Jerônimo Heráclito. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma criança e um adulto, que não tiveram nomes e idades informados, morreram no local. Outras duas crianças morreram a caminho do hospital.

Outras oito vítimas, com idades entre 5 e 7 anos, foram socorridas com ferimentos graves para a emergência pediátrica do Hospital da Restauração, na área central do Recife. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

Os bombeiros foram acionados por volta das 4h20 e enviou equipes ao local para conter as chamas. Não há informações sobre o que pode ter provocado o incidente.

Veja também

INCÊNDIO NO RECIFE Lar Paulo de Tarso: major do Corpo de Bombeiros diz que estado de saúde das vítimas "é muito grave"