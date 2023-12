A- A+

PARÁ Incêndio em acampamento do MST no Pará deixa nove pessoas mortas Instalação de rede da internet deu início ao fogo na noite deste sábado

Nove pessoas morreram após um incêndio no acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Parauapebas, no Sul do Pará. A informação foi confirmada pelo MST em suas redes sociais. O fogo foi iniciado após um curto-circuito na rede elétrica durante a instalação de uma rede de internet no local.

"Na noite de sábado (09), a instalação de uma rede de Internet resultou em uma tragédia, deixando nove pessoas mortas. Após um erro na operação da instalação, uma descarga de energia de alta tensão atingiu os barracos provocando um incêndio. Dentre as vitimas estão 6 acampados e 3 trabalhadores da empresa G5 de Internet. Neste momento de dor precisamos de toda solidariedade com os familiares e acampados, em memória das 09 vítimas da tragédia no acampamento Terra e Liberdade", destaca comunicado no MST compartilhado nas redes.

Segundo o movimento, dois barracos foram completamente destruídos pelo fogo. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados rapidamente e prestaram atendimento às vítimas ao longo da noite e manhã de domingo.

Nas redes sociais, políticos de esquerda e ligados a movimentos sociais se manifestaram sobre o incêndio.

"Na noite de ontem uma tragédia ocorreu no acampamento Terra e Liberdade, do MST, em Parauapebas (PA). Um incêndio destruiu barracos, deixou feridos e infelizmente vitimou pessoas. Minha solidariedade ao movimento e às famílias afetadas! Estamos com vocês", escreveu a deputada federal Sâmia Bomfim.



Já o deputado Orlando Silva escreveu: "Meu abraço solidário aos companheiros do MST, especialmente aos companheiros do Para, do acampamento Terra e Liberdade em Paraupebas. Que Deus dê forças aos familiares para enfrentar essa tragédia, a morte de mais de 10 trabalhadores."



Ex-integrante do MST, a deputada estatual Rosa Amorim (PT), de Pernambuco, disse: "Minha solidariedade à companheirada do Acampamento Terra e Liberdade do MST em Parauapebas (PA), vítimas de um incêndio nesta madrugada que causou mortes. Nesse momento de dor, desejo força a amigos e familiares daqueles que partiram na luta por um mundo melhor."

