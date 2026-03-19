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PERNAMBUCO Incêndio em apartamento do Residencial Ignêz Andreazza deixa dois meninos mortos Segundo o Samu, acionada para a ocorrência às 3h58, dois meninos, de 11 e 9 anos, morreram antes da equipe chegar ao local

Um incêndio atingiu um apartamento do Residencial Ignêz Andreazza, no bairro de Areais, Zona Oeste do Recife, na madrugada desta quinta-feira (19).

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu), acionada para a ocorrência às 3h58, dois meninos, de 11 e 9 anos, morreram antes da equipe chegar ao local.

O Samu também atendeu outras três pessoas: um idoso de 94 anos, uma mulher de 44 e um homem de 39. Todos foram socorridos para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, Centro do Recife. Não há confirmação sobre o estado de saúde delas.





Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), informou que tem cinco equipes trabalhando no local e que a ocorrência segue em andamento.



Por meio de nota, o Hospital da Restauração informou que recebeu os três pacientes. "Os dois homens e uma mulher estão em atendimento", disse a unidade.

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) também confirmou que foi acionada para a ocorrência, que segue em andamento. Mais detalhes devem ser repassados em breve.

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