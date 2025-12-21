Incêndio em apartamento mata 3 pessoas no interior de SP

A- A+

Um incêndio em um apartamento de um prédio residencial em Piracicaba, no interior de São Paulo, deixou três pessoas mortas na manhã deste domingo, 21.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 10h31 em um edifício localizado na Avenida Francisco Luiz Rasera, no bairro Água Branca, no Condomínio Villa Serena. Por segurança, o prédio precisou ser evacuado, e a perícia técnica e a Defesa Civil foram acionadas.



O apartamento atingido fica no 14º andar. No interior do imóvel, os socorristas encontraram as três vítimas em cômodos diferentes.

A sala e a cozinha foram os ambientes mais atingidos pelas chamas. Até o momento, as causas do incêndio ainda não foram identificadas.



Em sua conta no Instagram, o prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, manifestou solidariedade em relação ao ocorrido.



"Acompanhei com profunda tristeza o incêndio ocorrido hoje em um edifício do bairro Água Branca, em Piracicaba. Manifesto minha solidariedade aos moradores atingidos e, especialmente, aos familiares das três vítimas resgatadas sem vida pelo Corpo de Bombeiros", afirmou.

Veja também