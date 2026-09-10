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Tragédia

Incêndio em balsa deixa cinco mortos e mais de 80 desaparecidos nas Filipinas

Chamas começaram na noite de quarta-feira (9) a bordo da balsa M/V June Aster, perto da costa de Palawan, segundo a Guarda Costeira

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Esta imagem aérea, capturada da tela de um vídeo divulgado pela Guarda Costeira das Filipinas (PCG) em 10 de setembro de 2026, mostra os destroços de uma balsa que pegou fogo perto de PalawanEsta imagem aérea, capturada da tela de um vídeo divulgado pela Guarda Costeira das Filipinas (PCG) em 10 de setembro de 2026, mostra os destroços de uma balsa que pegou fogo perto de Palawan - Foto: Handout/Guarda Costeira Filipina(PCG)/AFP

Pelo menos cinco pessoas morreram e 86 estão desaparecidas após um incêndio atingir uma embarcação próxima a uma área turística na província de Palawan, no oeste das Filipinas, informou a guarda costeira do país na quinta-feira (10).

"Com base nos dados que temos dos resgatados (42) e dos mortos (cinco), ainda há 87 pessoas desaparecidas", declarou em um primeiro momento a capitã da Guarda Costeira Noemi Cayabyab a uma rádio local. O manifesto da balsa, segundo ela, registra 134 passageiros e tripulantes.

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Algumas horas depois, a Guarda Costeira informou que uma pessoa foi resgatada, mas que sua identidade ainda não havia sido confirmada.

O incêndio começou na noite de quarta-feira (9) a bordo da balsa M/V June Aster, perto da costa de Palawan, segundo a Guarda Costeira. Dados do serviço de monitoramento marítimo MarineTraffic mostram que a embarcação havia partido de Manila, capital das Filipinas.

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