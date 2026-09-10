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Tragédia Incêndio em balsa deixa cinco mortos e mais de 80 desaparecidos nas Filipinas Chamas começaram na noite de quarta-feira (9) a bordo da balsa M/V June Aster, perto da costa de Palawan, segundo a Guarda Costeira

Pelo menos cinco pessoas morreram e 86 estão desaparecidas após um incêndio atingir uma embarcação próxima a uma área turística na província de Palawan, no oeste das Filipinas, informou a guarda costeira do país na quinta-feira (10).

"Com base nos dados que temos dos resgatados (42) e dos mortos (cinco), ainda há 87 pessoas desaparecidas", declarou em um primeiro momento a capitã da Guarda Costeira Noemi Cayabyab a uma rádio local. O manifesto da balsa, segundo ela, registra 134 passageiros e tripulantes.

Algumas horas depois, a Guarda Costeira informou que uma pessoa foi resgatada, mas que sua identidade ainda não havia sido confirmada.

O incêndio começou na noite de quarta-feira (9) a bordo da balsa M/V June Aster, perto da costa de Palawan, segundo a Guarda Costeira. Dados do serviço de monitoramento marítimo MarineTraffic mostram que a embarcação havia partido de Manila, capital das Filipinas.

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