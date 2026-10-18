Incêndio em base militar mata quatro soldados no Canadá
O incêndio também interrompeu a votação antecipada, que antecede o referendo de segunda-feira sobre uma futura consulta para determinar se Alberta deseja se tornar independente do Canadá
Quatro soldados morreram e dezenas de outros ficaram gravemente feridos em um incêndio iniciado na véspera, durante um treinamento em uma base militar no oeste do país, anunciou neste domingo o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.
O premier não apontou o que pode ter causado o fogo. "A nação está de luto" após "uma das piores tragédias que já atingiram as Forças Armadas em solo canadense em tempos de paz", declarou.
O ministro da Defesa canadense, David McGuinty, deslocou-se até a base neste domingo. Antes, Carney publicou no X que "um incidente grave, que provocou um grande incêndio" na Wainwright, na província de Alberta, havia sido registrado.
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Exercícios de treinamento com a participação de militares de países da Otan são realizados periodicamente na base, uma das mais importantes do Exército canadense.
O médico Warren Thirsk, que trabalha em um hospital na cidade de Edmonton, a cerca de 200 km da instalação militar, declarou à emissora pública CBC que o centro de saúde de Wainwright estava sobrecarregado.
O Distrito Municipal de Wainwright publicou nas redes sociais que o incêndio havia "se espalhado rapidamente devido aos ventos fortes".
Carney disse que o governo estava trabalhando em estreita colaboração com autoridades de Alberta e autoridades locais.
O incêndio também interrompeu a votação antecipada, que antecede o referendo de segunda-feira sobre uma futura consulta para determinar se Alberta deseja se tornar independente do Canadá. O órgão de Alberta responsável pela supervisão das eleições provinciais informou que o local de votação antecipada em Wainwright foi fechado.