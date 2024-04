Incêndio em boate que funcionava dentro de porão de prédio em Istambul deixa ao menos 29 mortos

A- A+

Ao menos 29 pessoas morreram nesta terça-feira (2) em um incêndio no porão de um prédio residencial em Istambul, onde funcionava uma boate, que estava em obra. O incêndio começou por volta do meio-dia, segundo o governador da capital econômica da Turquia, deixando manchas pretas nos quatro primeiros dos 16 andares do prédio, agora evacuados.

No início da noite, o gabinete do governador anunciou o fim das buscas por demais vítimas entre os escombros.

— Perdi quatro amigos —, disse à AFP Fikret Kaya, um homem de cerca de 40 anos que foi ao local junto com os familiares das vítimas, que estavam aflitos.

Na entrada da boate ainda era possível sentir um forte cheiro de queimado e a polícia mantinha um grande número de agentes na região. Segundo as primeiras informações do governador, Davut Gul, o incêndio começou durante as obras de uma boate localizada no porão do edifício. Todos os trabalhadores estão mortos, acrescentou.

Fechado durante o Ramadã

— O clube estava fechado durante o Ramadã —, explicou Erkan Karakoç, um morador local de 46 anos.

Os serviços de emergência foram mobilizados e cerca de vinte ambulâncias e caminhões de bombeiros permaneciam estacionados na rua, bloqueando o trânsito e os pedestres.





Na entrada da rua, a pouca distância do prédio, três bombeiros, com rostos e equipamentos manchados de fuligem, estavam sentados enquanto outro olhava para o vazio, com o capacete na mão. Segundo o último balanço, além dos mortos há um ferido que permanece internado em estado grave.

De acordo com o governador, oito pessoas foram presas, incluindo o chefe e o gerente da boate, assim como o chefe da empresa metalúrgica responsável pela obra.

"Foi aberta uma investigação após o incêndio ocorrido em Gayrettepe, no bairro de Besiktas, em Istambul", anunciou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, na rede social X.

"Bem conservada e reformada"

Durante toda a tarde, o número de vítimas não parou de aumentar, e a maioria dos doze feridos em estado grave morreu, apesar de terem sido levados para o hospital.

O "Club Masquerade", estabelecimento próximo ao bairro Gayrettepe, no distrito central de Besiktas, possui vários palcos e recebe regularmente shows ao vivo. O local recebeu sua licença em 1987 e foi renovada em 2018, disse o governador Davut Gül.

Segundo ele, "a boate estava bem conservada e foi reformada". Mas a imprensa local questionou a legalidade das obras e disse que o estabelecimento, que podia receber entre 1.500 e 2.000 pessoas, não possuía saída de emergência embora estivesse no porão do prédio.

Além disso, suas colunas de sustentação haviam sido cortadas, o que tornava o prédio vulnerável em caso de terremoto, segundo os veículos de comunicação. O prefeito eleito de Istambul, Ekrem Imamoglu, que visitou o local, confirmou que "o incêndio foi contido" e apresentou suas "condolências".

