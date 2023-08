Incêndio em cargueiro perto da costa da Holanda é controlado

A- A+

O incêndio de um navio com centenas de veículos elétricos a bordo perto da costa da Holanda está sob controle, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (1), quase uma semana após o início das chamas.

O "Fremantle Highway" está ancorado temporariamente a 16 quilômetros ao norte das ilhas Schiermonnikoog e Ameland, para onde foi rebocado.

"A situação a bordo do navio continua estável. Não há indício de que que o fogo continue queimando", disse o instituto nacional holandês para a gestão da água (Rijkswaterstaat), que tenta evitar um desastre ecológico.

"O barco também está intacto abaixo da linha de flutuação e não está inclinado", acrescentou a agência em nota.

As ilhas Schiermonnikoog e Ameland ficam perto do mar de Wadden - declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco por sua diversidade de mais de 10.000 espécies aquáticas e terrestres - do mar do Norte.

Um navio capaz de limpar vazamentos de petróleo no mar permanece próximo à embarcação de carga, que está conectada a um rebocador, acrescentou o Rijkswaterstaat.

Segundo a companhia de transporte K Line que fretou o barco, o navio de 18.500 toneladas, com bandeira panamenha, carrega 3.783 automóveis novos, incluídos 498 veículos elétricos.

Um dos carros elétricos a bordo pode ter sido a causa do incêndio.

