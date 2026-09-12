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tragédia Incêndio em casa de repouso deixa 16 mortos no Chile As chamas começaram na noite de sexta-feira (10) e se estenderam até a madrugada de sábado (11), quando foram extintas

Um incêndio em uma casa de repouso deixou 16 mortos, informou neste sábado (12) a prefeitura de Pitrufquén, na região da Araucanía, ao sul de Santiago, capital do Chile.

As chamas começaram na noite de sexta-feira e se estenderam até a madrugada de sábado, quando foram extintas.

"Expressamos nossa dor e consternação pelo falecimento de 16 idosos neste incêndio", afirmou a prefeitura de Pitrufquén em um comunicado.

Nesta localidade, a 640 quilômetros ao sul de Santiago, foram mobilizadas equipes municipais de saúde, segurança pública, bombeiros e carabineiros, informou a prefeita de Pitrufquén, Jacqueline Romero.

Havia um total de 26 idosos na casa de repouso. Dez deles sobreviveram e foram levados ao hospital da cidade, acrescentou a autoridade em uma declaração nas redes sociais municipais.

"É uma situação que enche nossa alma de muita tristeza, de muita dor. Estamos (...) prestando apoio às famílias", afirmou Romero.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram enormes labaredas se elevando acima do imóvel e vistas à distância.

Dezenas de bombeiros chegaram ao local com caminhões-pipa para apagar o incêndio, cujas causas ainda são desconhecidas.

"Estamos realizando diligências, entre outras, além do trabalho no local, fazendo investigações para determinar a origem e a causa do incêndio, bem como para descartar a intervenção de terceiros", relatou à imprensa local o promotor designado para o caso, Jorge Granada.

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