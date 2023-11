A- A+

IRÃ Incêndio em centro de tratamento de dependentes químicos mata 32 no Irã Um primeiro balanço divulgado pelo portal Mizan Online, vinculado ao Judiciário, citava 27 mortos e 12 feridos

Ao menos 32 pessoas morreram nesta sexta-feira (3) em um grande incêndio em um centro de tratamento de dependentes químicos no norte do Irã.

"Trinta e duas pessoas morreram no incêndio em um centro de recuperação em Langarud", uma cidade na província de Gilan, no norte do Irã, informou a agência de notícias ISNA, que citou como fonte o vice-governador da província, Mohammad Jalai.

Ainda de acordo com Jalai, 16 pessoas ficaram feridas, quatro delas em condição crítica.

Um primeiro balanço divulgado pelo portal Mizan Online, vinculado ao Judiciário, citava 27 mortos e 12 feridos.

A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas o secretário de Justiça da província, Esmail Sadeghi, anunciou uma investigação, segundo o portal Mizan, que destacou que o centro de tratamento tinha capacidade para 40 pessoas.

A agência ISNA divulgou imagens do incêndio, que provocou grandes nuvens de fumaça.

Outros vídeos mostram as equipes de emergência do lado de fora do local, consideravelmente destruído, após o incêndio ser controlado.

