acidente Incêndio em centro para pessoas com deficiência na Itália deixa um morto Natureza do acidente está sendo investigada

Um residente morreu e outros dez ficaram intoxicados no incêndio desta segunda-feira (14) pela manhã em uma casa de repouso para idosos e pessoas com deficiência em Parma, no norte da Itália.

"Esta manhã, ao amanhecer, ocorreu um incêndio em um prédio que fazia parte de um estabelecimento de acolhida para pessoas deficientes e com deficiência", escreveu a prefeita de Parma, Michele Guerra, no Facebook. "Onze pessoas foram hospitalizadas e uma, infelizmente, morreu", acrescentou.

O prefeito indicou que espera que a investigação esclareça a natureza do incêndio que, segundo os veículos de comunicação italianos, teve origem em um quarto no térreo do edifício, depois invadido pela fumaça.

Dalle ore 5:37 intervento dei #vigilidelfuoco in corso a #Parma, in via Tanara, per un #incendio in una struttura per anziani e disabili: rinvenuto, durante le operazioni di soccorso, il corpo privo di vita di una donna nei locali interessati dalle fiamme [#14agosto 11:00] pic.twitter.com/PJCsLGabBe — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 14, 2023

