Maranhão Incêndio em cinema de shopping em São Luís deixa dois mortos e 12 feridos As chamas derreteram parte da estrutura e derrubaram parte do teto sobre as pessoas que estavam na sessão

Um incêndio dentro de um shopping em São Luís, no Maranhão, deixou pelo menos duas pessoas mortas e 12 pessoas feridas, nessa terça-feira (7). O fogo começou dentro de uma das salas de cinema do Rio Anil Shopping.

As chamas derreteram parte da estrutura e derrubaram parte do teto sobre as pessoas que estavam na sessão. As vítimas sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus.

De acordo com o g1 Maranhão, os corpos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros debaixo dos escombros.

O primeiro corpo foi achado em uma sala de cinema por volta das 22h30. A vítima não teve identidade divulgada e, segundo as primeiras informações, é uma mulher.

Já o segundo foi localizado à 1h30 de quarta-feira (8), em outra sala de cinema.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) deverão identificar as vítimas.

Em nota, o Rio Anil Shopping lamentou o ocorrido e disse que mobilizou todos os esforços necessários para prestar assistência e solidariedade às vítimas, suas famílias e demais clientes.

