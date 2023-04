A- A+

guerra na ucrânia Incêndio em depósito de petróleo na Crimeia após ataque de drone Sessenta bombeiros foram mobilizados para tentar apagar as chamas

Um depósito de petróleo pegou fogo neste sábado (29) no porto de Sevastopol, a principal base da frota russa na península anexada da Crimeia, após um ataque com um drone, informaram as autoridades locais.

"Há um incêndio em um depósito de petróleo na Baía de Kazachia (...). Segundo as informações iniciais, foi causado por um ataque de drone", escreveu o governador de Sebastopol, Mikhail Razvojayev, no Telegram, acrescentando que "ninguém ficou ferido".

Sessenta bombeiros foram mobilizados para tentar apagar as chamas que se espalharam por um espaço de cerca de 1.000 m2, acrescentou.

“A situação está controlada”, disse o governador, que afirmou que “as estruturas civis não estão ameaçadas”.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, esta península do Mar Negro que a Rússia anexou em 2014 foi atacada várias vezes por drones aéreos e navais.

