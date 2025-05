Incêndio em depósito de produtos químicos na Espanha obriga quase 80 mil moradores a se confinar

A- A+

Um incêndio em um depósito de distribuição de produtos químicos em uma unidade fabril perto de Sevilha, no sul da Espanha, criou uma enorme nuvem negra e levou as autoridades a pedirem que quase 80.000 moradores permanecessem em suas casas com as portas e janelas fechadas.

Por volta das 13h20, hora local (08h20 no horário de Brasília), os serviços de emergência receberam os primeiros relatos de moradores que viram uma forte nuvem negra vinda de um incêndio em um armazém no Parque Industrial La Red, em Alcalá de Guadaíra, uma cidade de quase 77.000 habitantes a cerca de 15 quilômetros de Sevilha, de acordo com um comunicado.



Segundo os primeiros relatos, o incêndio começou em um depósito de distribuição de produtos químicos. Os policiais então evacuaram a área como precaução, mas não há relatos de feridos até o momento, acrescentou o comunicado.

O 112, serviço regional de emergência, "orientou a população próxima à área a fechar portas e janelas para evitar a entrada de fumaça, além de evitar o entorno imediato e permanecer em ambientes fechados", indicaram.

Este é o segundo grande incidente deste tipo na Espanha em apenas alguns dias. Na manhã de sábado, cerca de 150.000 pessoas permaneceram confinadas por várias horas na região nordeste da Catalunha devido a uma nuvem tóxica de cloro causada por um incêndio em um depósito industrial.

