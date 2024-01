Incêndio em dormitório escolar mata 13 estudantes na China

Um incêndio num dormitório escolar deixou 13 mortos na província de Henan, no centro da China, informou neste sábado a agência de notícias oficial Xinhua.

Os bombeiros receberam a notificação de um incêndio no internato Yingcai, na aldeia de Yanshanpu, às 23h00 de sexta-feira (15h00 GMT), informou este meio de comunicação.

As chamas mataram 13 pessoas e feriram outra, segundo a Xinhua.

“As equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e as chamas foram extintas às 23h38”, afirmou esta agência.

O sobrevivente do incêndio “está atualmente recebendo tratamento no hospital e está em condição estável”, acrescentou.

Um professor disse ao Hebei Daily que todas as vítimas eram crianças em idade escolar da mesma classe primária, com idades entre os 9 e os 10 anos.

As autoridades locais estão investigando a origem do incêndio e pelo menos uma pessoa ligada à escola foi detida, segundo o mesmo meio de comunicação.

A aldeia de Yanshanpu está localizada nos arredores de Nanyang, uma cidade com quase dez milhões de habitantes.

Há pouca informação disponível sobre o internato afetado. Em vídeos publicados nas redes sociais antes da tragédia, crianças, algumas em idade pré-escolar, são vistas vestindo túnicas com o logotipo da escola e outros alunos mais velhos aprendendo caligrafia.

Incêndios mortais são comuns na China devido aos baixos padrões de segurança e à fiscalização negligente.

Em novembro, 26 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas num incêndio nos escritórios de uma empresa de carvão na província de Shanxi, no norte do país.

Em abril, um incêndio matou 29 pessoas num hospital de Pequim, onde algumas se salvaram das chamas saltando das janelas.