Incêndio em edifício deixa uma criança e três adultos mortos na França

Quatro pessoas, entre elas uma criança, morreram em Reims, no nordeste da França, em um incêndio parcial de um edifício de 11 andares, informaram as autoridades locais. Uma criança continua desaparecida, indicou a prefeitura, que afirmou que, por enquanto, a causa da tragédia é desconhecida.

O incêndio começou por volta da 0h30 desta sexta-feira (horário local) no quarto andar do prédio e se espalhou rapidamente para os andares superiores, informou a mesma fonte.

Cada andar tinha quatro apartamentos.

Dois adultos, gravemente feridos, foram hospitalizados em estado de emergência absoluta, e outras 12 pessoas, entre elas várias crianças, sofreram ferimentos leves.

O incêndio foi controlado, mas o balanço final será conhecido quando os bombeiros terminarem o trabalho de reconhecimento do local, indicou a prefeitura.

Cerca de quarenta pessoas que tiveram suas moradias destruídas ou danificadas pelo incêndio estão recebendo assistência da Cruz Vermelha, acrescentou.

A Justiça abriu uma investigação sobre as causas do incêndio, declarou o promotor de Reims, François Schneider.

“Ouvi uma pequena explosão e depois comecei a ver chamas pela sacada dos fundos”, comentou um morador de um prédio vizinho, Jérôme Gaillard.

No final de maio, um incêndio em uma casa no norte da França deixou três mortos — um homem e duas crianças pequenas — enquanto uma mulher e outras duas crianças conseguiram escapar das chamas com a ajuda de uma vizinha.

