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Mundo Incêndio em escola na RD Congo mata ao menos 26 crianças Será realizada no sábado uma cerimônia de sepultamento para as vítimas

Um incêndio que provocou uma correria em uma escola na República Democrática do Congo (RDC) deixou pelo menos 26 crianças mortas, informou o Unicef em comunicado divulgado nesta sexta-feira (11).

Na manhã de quinta-feira, por volta das 9h no horário local, um incêndio de origem desconhecida começou nas proximidades de uma escola em Bukavu, capital da província de Kivu do Sul. As crianças já estavam em aula, segundo as autoridades locais.

O fogo provocou pânico e uma correria. Várias crianças morreram asfixiadas. Pelo menos outras 25 crianças ficaram feridas na correria, de acordo com o Unicef.

Localizada às margens do lago Kivu, a cidade sofre com incêndios frequentes. Bukavu está sob controle do grupo armado M23, apoiado por Ruanda, desde fevereiro de 2025. A RDC é um país marcado por conflitos internos.

Nesta sexta-feira, o M23 declarou, por meio de um comunicado, "três dias de luto nacional" e a abertura de uma investigação. Também informou a morte de 26 pessoas, "incluindo 20 meninas e seis meninos".

Será realizada no sábado uma cerimônia de sepultamento para as vítimas.

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