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RECIFE

Incêndio em ETE no Recife foi causado por curto-circuito; nenhum estudante ficou ferido

Segundo a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE-PE), "não houve feridos entre os estudantes"

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Incêndio atinge ETE João Bezerra, no Recife, na manhã desta terça-feira (5)Incêndio atinge ETE João Bezerra, no Recife, na manhã desta terça-feira (5) - Foto: Instagram @ordinariabrasilia_castoficial/Cortesia

O incêndio que atingiu a Escola Técnica Estadual (ETE) João Bezerra, localizada no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, na manhã desta terça-feira (5), foi causado por um curto-circuito.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE-PE), por meio de nota, que reiterou que "não houve feridos entre os estudantes e funcionários".

O incêndio foi contido por profissionais da própria escola. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), confirmou que atuou na ocorrência com três viaturas, que fizeram o rescaldo das chamas.

Um funcionário da ETE, de 29 anos, também foi atendido pelos bombeiros após inalar fumaça, "mas recusou condução para unidade de saúde".

Questionada pela reportagem, a pasta informou que ainda haverá uma perícia para determinar a origem do curto-circuito que provocou o incêndio. A princípio, a suspeita é de que o problema surgiu em um ar-condicionado.

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Atividades suspensas
Por conta do incêndio, as atividades desta terça-feira foram suspensas. 

"A pasta adota as providências necessárias para garantir a segurança na escola, bem como promover a retomada do funcionamento", reiterou.

Em imagens compartilhadas com a reportagem, é possível ver muita fumaça sendo emitida da instituição. Por conta disso, os alunos começam a deixar a escola, assustados.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"A edificação foi deixada em segurança sob responsabilidade da gestão escolar, e a Neoenergia foi acionada para apoio técnico", finalizou o Corpo de Bombeiros.

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