Incêndio em fábrica de cosméticos leva parte de cidade espanhola a confinamento

Um grande incêndio consumia nesta sexta-feira uma fábrica de Vitoria, provocando uma grande coluna de fumaça que levou as autoridades a ordenarem o confinamento de dois bairros da cidade, que fica localizada no norte da Espanha.

"Devido ao incêndio que está ocorrendo na fábrica [da empresa] LEA, foi ativado o Plano de Emergência Municipal", escreveu a prefeitura da cidade basca no X, sem que haja registro de feridos.

As autoridades "determinaram o confinamento das residências dos [bairros de] Abetxuko e Arriaga, além da evacuação das fábricas no quarteirão onde se localiza a área afetada", informou a prefeitura em um comunicado.

#España | Se registra un incendio en la fábrica de productos de higiene LEA, ubicada en el polígono industrial de Gamarra. El fuego, ha generado una gran columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad, y ha obligado a activar un protocolo de evacuación en la zona. pic.twitter.com/xAHpGXGLkB — Política Stereo (@politicaestereo) June 20, 2025

No mesmo texto, as autoridades municipais explicaram que o "fogo continua consumindo garrafas de hidrogênio próximas ao núcleo do incidente. As explosões dessas garrafas obrigaram um recuo das equipes de emergência".

A espessa coluna de fumaça era visível à distância, confirmou um jornalista da AFP. De acordo com o veículo local Diario de Álava, que citou fontes das autoridades, o fogo começou em uma das máquinas da fábrica.

