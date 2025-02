Incêndio em fábrica de fantasias de Carnaval deixa 21 feridos no Rio de Janeiro

A- A+

Um incêndio em uma fábrica que produzia fantasias para o Carnaval do Rio de Janeiro em condições "precárias" deixou pelo menos 21 pessoas feridas nesta quarta-feira (12), doze delas em "estado grave", um golpe para a popular festa que começa em menos de um mês.

Bombeiros subiram escadas até uma janela onde os funcionários da fábrica, de 500 metros quadrados no bairro de Ramos, norte da cidade, pediam ajuda, segundo imagens transmitidas pela imprensa.

A área foi isolada pelas autoridades enquanto os bombeiros tentavam controlar o incêndio, informou a AFP.

Ao todo, 21 pessoas foram hospitalizadas, informou à AFP um porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, explicando que retiraram 12 funcionários do local que estavam em "estado grave".

O coronel Luciano Pacheco Sarmento, chefe do Corpo de Bombeiros, denunciou que os afetados trabalhavam "de forma precária" e "sem condições de segurança".

Segundo ele, havia "muitos materiais de alta combustão, como plásticos, papéis" no edifício, que "não possui esse estado de aprovação do corpo de bombeiros".

Sarmento também indicou que já havia ocorrido incêndios na fábrica anteriormente.

Uma sobrevivente identificada como Roberta relatou à imprensa que trabalhava e dormia no local "desde segunda-feira", detalhando que o fogo veio "do andar debaixo então não tinha como a gente descer".



Impacto na cadeia produtiva

A associação das escolas de samba da Série Ouro, a Liga RJ, expressou sua "profunda preocupação" com o bem-estar dos feridos e informou que o prédio abrigava a Fábrica Maximus, "um espaço essencial para o Carnaval carioca".

"O impacto deste incidente atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização", afirmou em uma publicação no Instagram.

"A Liga RJ convocará, com urgência, seus presidentes para uma Assembleia Geral Extraordinária a fim de avaliar a situação", antecipou o comunicado.

As agremiações Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu perderam todas as suas fantasias nas chamas.

"Já tomamos a decisão de que, independente de qualquer coisa, as escolas não serão rebaixadas do carnaval desse ano. Havendo possibilidade de desfilar, as três serão consideradas hors concours", anunciou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na rede social X.

"Tenha certeza que no dia 1º de março o Império Serrano entrará na avenida como se fosse disputando o título, mas mostrando ao povo do Rio de Janeiro que o Império resiste a esses intempéries", declarou à AFP Paulo Santi, superintendente de carnaval da escola.

Os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí acontecem entre 28 de fevereiro e 8 de março.

