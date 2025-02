A- A+

Rio de Janeiro Incêndio em fábrica de Ramos afeta toda cadeia produtiva do carnaval Os dirigentes farão uma reunião com os presidentes para que "nenhuma escola de samba seja prejudicada"

Em nota oficial divulgada nesta quarta-feira, a Liga RJ, que cuida das escolas de samba da série ouro do carnaval do Rio, afirmou que recebe com preocupação a notícia no incêndio em uma fábrica de fantasias de carnaval em Ramos, na Zona Norte da cidade.

De acordo com o texto, "o impacto deste incidente atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização". Diante do ocorrido, dirigentes vão convocar uma reunião com os presidentes para que "nenhuma escola de samba seja prejudicada".

Ao menos cinco escolas tinham fantasias dentro do local que pegou fogo. Elas são: Império Serrano, Unidos da Ponte, Academicos de Vigario Geral, Unidos de Bangu e Em Cima Da Hora. "A Liga RJ seguirá acompanhando de perto as investigações e as consequências desse triste episódio, reafirmando seu apoio a todas as agremiações atingidas", destaca o comunicado.

Por volta das 8h50, moradores do condomínio que fica ao lado da fábrica tiveram que deixar suas casas por determinação da Defesa Civil dada a proximidade do fogo. Num balanço divulgado pelos bombeiros, há registro de 17 pessoas resgatadas da edificação pela corporação.

Em nota, a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas informa que nove vítimas do incêndio deram entrada na unidade. "Duas mulheres estão em estado grave e uma estável. Duas vítimas do sexo masculino estão em estado grave. Outras três mulheres e um homem estão sendo avaliados por equipe médica", diz o comunicado.

As pessoas recebem os primeiros atendimentos no local, em ambulâncias. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h39 para o incêndio. Num primeiro momento, equipes de seis quartéis atenderam a ocorrência. Agora, estão empenhados homens de 13 unidades operacionais, incluindo o Grupamento de Operações Aéreas da corporação e especialistas em salvamento em altura, cerca de 90 bombeiros, com apoio de 30 viaturas.

