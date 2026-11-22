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Indonésia Incêndio em fábrica na Indonésia deixa três mortos e 36 desaparecidos Fogo, ocorrido na tarde de sábado, a oeste da capital Jacarta, também deixou quatro feridos

Pelo menos três pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica de confeitaria na Indonésia, informou neste domingo (22) uma autoridade dos serviços de resgate, atualizando para 36 o número de desaparecidos.

O incêndio, ocorrido na tarde de sábado, a oeste da capital Jacarta, também deixou quatro feridos, que foram levados a unidades de saúde, informou Rizky Dwianto, que inicialmente havia estimado em 39 o número de desaparecidos.

A fábrica é da empresa de doces PT Fonusa Agung Mulia e fica a cerca de 50 quilômetros de Jacarta.

Imagens gravadas por drone neste domingo mostram as instalações parcialmente destruídas, com partes do telhado desabadas e colunas de fumaça. Outras imagens divulgadas pelas equipes de resgate mostram agentes entrando no edifício, onde ainda persistem focos de incêndio.

Os bombeiros foram acionados às 16h30 de sábado (06h30 no horário de Brasília). Quando chegaram ao local, a fábrica já estava tomada pelas chamas, explicou Tubagus Machfudz, integrante do corpo de bombeiros, à emissora Kompas TV.

“Não foi possível determinar se o sistema de proteção da empresa estava funcionando corretamente ou não”, declarou.

Segundo imagens exibidas pela televisão, familiares dos desaparecidos se concentraram na entrada da fábrica na esperança de obter notícias.

Durante a noite, o governador da província de Banten, Andra Soni, afirmou a jornalistas que cerca de 60 pessoas estavam no local quando o incêndio começou.

A causa do incêndio continua sob investigação, informou neste domingo a agência local de gestão de desastres em uma publicação no Instagram.

No LinkedIn, a Fonusa Agung Mulia se apresenta como uma subsidiária da Unifam, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas da Indonésia.

Incêndios fatais não são incomuns neste país do sudeste asiático. Em dezembro de 2024, um incêndio aparentemente provocado pela explosão da bateria de um drone destruiu um edifício de sete andares em Jacarta, causando a morte de pelo menos 22 pessoas, segundo a polícia.

Observação: O texto original menciona “dezembro de 2025”, mas, pelo contexto temporal da notícia, trata-se provavelmente de uma referência a dezembro de 2024. Mantive a informação contextualizada para evitar inconsistência cronológica.

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