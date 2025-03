A- A+

mundo Incêndio em Heathrow: voos que partiram do Brasil para Londres foram desviados para Madrid O fechamento afetará pelo menos 1.351 voos de entrada e saída do aeroporto, de acordo com o Flightradar24

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, permanecerá fechado durante toda a sexta-feira após um incêndio em uma subestação elétrica próxima causar uma queda de energia. O incidente impacta um dos terminais mais movimentados da Europa e provoca transtornos também para voos internacionais que partiram do Brasil: pelo menos três voos já em rota foram desviados para Madrid, na Espanha.

No momento do anúncio da suspensão das operações, já próximo da meia-noite no horário de Brasília, as três aeronaves que haviam partido do Brasil seguiam em direção ao aeroporto londrino. O BA246, que decolou de São Paulo, e o BA248, que saiu do Rio de Janeiro, ambos operados pela British Airways, estavam entre os voos a caminho de Heathrow. Também seguia para o terminal britânico o LA8084, da Latam, que partiu de Guarulhos.





O fechamento interrompe um importante centro de viagens para a Grã-Bretanha, Europa e o mundo. Diariamente, uma média de mais de 220.000 passageiros viajaram pelo aeroporto no ano passado em voos oferecidos por 90 companhias aéreas para mais de 180 destinos ao redor do globo.

O fechamento também afetou voos que ainda estavam no solo. O BA240, o segundo voo diário da British Airways entre São Paulo e Londres, chegou a embarcar passageiros, mas não decolou.

Com a paralisação do aeroporto britânico, os voos que partiriam de Londres para São Paulo e Rio de Janeiro no dia 21 de março estão sendo reprogramados ou cancelados, enquanto as companhias avaliam as possibilidades para minimizar os transtornos aos passageiros.

Impacto global

Quando o fechamento foi anunciado na sexta-feira de manhã, 120 aeronaves que estavam programadas para chegar a Heathrow estavam no ar. Alguns foram desviados para aeroportos alternativos, incluindo o Aeroporto de Londres Gatwick, o Aeroporto de Amsterdã Schiphol e o Aeroporto Charles de Gaulle em Paris, disse o Flightradar24. Outros começaram a retornar às suas origens.

Em Sydney, a Qantas informou que dois voos a caminho de Heathrow – um voo direto de Perth e outro com escala em Cingapura – foram desviados para o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Um voo da Korean Air, que partiria do Aeroporto de Incheon, na Coreia do Sul, para Heathrow, foi adiado em 22 horas, informou a companhia aérea.

Sete voos da United Airlines retornaram ao aeroporto de origem ou foram redirecionados para outros aeroportos, e todos os voos programados para Heathrow na sexta-feira foram cancelados, segundo um porta-voz da companhia.

A perturbação causada pelo incêndio deve se espalhar até a manhã de sexta-feira, disse Pat Goulbourne, comissário assistente do corpo de bombeiros. “Esperamos interrupções significativas nos próximos dias e os passageiros não devem ir para o aeroporto em nenhuma circunstância até que ele reabra”, disse um porta-voz de Heathrow em um comunicado.

