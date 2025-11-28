A- A+

HONG KONG Incêndio em Hong Kong: alarmes não funcionaram em testes; 89 corpos não foram identificados O número de mortos subiu para 128 e muitos ainda estão desaparecidos

Bombeiros de Hong Kong encontraram dezenas de corpos nesta sexta-feira, 28, em uma busca intensiva, apartamento por apartamento, no complexo residencial onde um incêndio de grandes proporções consumiu sete edifícios. As autoridades prenderam outras oito pessoas envolvidas na reforma das torres. O número de mortos subiu para 128 e muitos ainda estão desaparecidos.

Os socorristas descobriram que alguns alarmes de incêndio no complexo, que abrigava muitos idosos, não soaram quando testados, disse Andy Yeung, diretor do Corpo de Bombeiros de Hong Kong, embora ele não tenha especificado quantos estavam inoperantes ou se outros estavam funcionando.

O incêndio foi o mais mortal em Hong Kong em décadas. Um incêndio em um prédio comercial em Kowloon, em 1996, matou 41 pessoas. Um incêndio em um armazém, em 1948, matou 176 pessoas, segundo o South China Morning Post.

O fogo se alastrou rapidamente de um prédio para o outro, à medida que painéis de espuma e andaimes de bambu cobertos por redes, aparentemente instalados por uma construtora, pegaram fogo.

Também nesta sexta-feira, as autoridades prenderam sete homens e uma mulher, com idades entre 40 e 63 anos, incluindo subempreiteiros de andaimes, diretores de uma empresa de consultoria de engenharia e gerentes de projeto que supervisionavam a reforma, informou a Comissão Independente Contra a Corrupção em um comunicado.

As equipes estavam priorizando os apartamentos de onde receberam chamadas de emergência durante o incêndio, mas não conseguiam chegar enquanto as chamas estavam fora de controle, disse Derek Armstrong Chan, vice-diretor do Corpo de Bombeiros de Hong Kong, a repórteres. Os bombeiros levaram mais de um dia para controlar o incêndio, que só foi totalmente extinto na manhã desta sexta (horário local) - cerca de 40 horas após o início.

Mesmo dois dias após o início do incêndio, a fumaça continuava a sair das estruturas carbonizadas dos prédios devido a focos ocasionais.

Mais corpos podem ser encontrados

Cerca de 200 pessoas permanecem desaparecidas, disse o Secretário de Segurança, Chris Tang, a repórteres. Isso inclui 89 corpos que ainda não foram identificados. Mais corpos podem ser encontrados, disseram as autoridades, embora as equipes já tenham concluído as buscas por sobreviventes presos nos escombros.

Mais de 2.300 bombeiros e paramédicos participaram da operação, e 12 bombeiros estavam entre os 79 feridos, disse Yeung. Um bombeiro também morreu, conforme ele havia informado anteriormente.

Katy Lo, de 70 anos, moradora do Wang Fuk Court, não estava em casa quando o incêndio começou na quarta-feira, 26. Ela voltou correndo cerca de uma hora depois e viu que as chamas haviam se alastrado para o seu prédio.

"Essa é a minha casa… Eu ainda não consigo acreditar no que aconteceu", disse Lo na sexta-feira, enquanto se cadastrava para receber assistência do governo para famílias afetadas. "Tudo isso ainda parece um pesadelo."

Entre os mortos estavam dois trabalhadores imigrantes da Indonésia, informou o Ministério das Relações Exteriores do país na quinta-feira, 27. Cerca de 11 outros imigrantes do país, que trabalhavam como empregados domésticos no complexo de apartamentos, continuam desaparecidos, disse o Cônsul Geral da Indonésia, Yul Edison.

O governo informou que todas as bandeiras oficiais serão hasteadas a meio mastro em sinal de luto, de sábado, 29, a segunda-feira, 1º de dezembro. O chefe do Executivo, John Lee, liderará um minuto de silêncio no sábado, na sede do governo.

O complexo de apartamentos, composto por oito edifícios de 31 andares no distrito de Tai Po, um subúrbio próximo à fronteira de Hong Kong com a China continental, foi construído na década de 1980 e estava passando por uma grande reforma. Possuía quase 2 mil apartamentos e cerca de 4.800 moradores.

Painéis de espuma altamente inflamáveis são apontados como a causa do incêndio

Três homens - os diretores e um consultor de engenharia de uma construtora - foram presos na quinta-feira sob suspeita de homicídio culposo, e a polícia afirmou que os líderes da empresa são suspeitos de negligência grave.

A polícia não identificou a empresa onde os suspeitos trabalhavam, mas documentos publicados no site da associação de moradores mostram que a Prestige Construction & Engineering Company era responsável pelas reformas. A polícia apreendeu caixas de documentos da empresa, cujos telefones não foram atendidos na quinta.

Além das novas prisões realizadas nesta sexta-feira, a agência anticorrupção também realizou buscas nos escritórios dos suspeitos e apreendeu documentos relevantes e registros bancários.

A polícia informou ter encontrado painéis de espuma plástica altamente inflamáveis fixados nas janelas de cada andar da única torre que não foi afetada. Acredita-se que os painéis tenham sido instalados pela construtora, mas o propósito não está claro

Investigações preliminares mostraram que o incêndio começou em uma rede de andaime no nível inferior de um dos prédios e se espalhou rapidamente quando os painéis de espuma pegaram fogo, disse Tang, secretário de segurança.

"O fogo incendiou os painéis de espuma, fazendo com que o vidro se estilhaçasse e levando a uma rápida intensificação do incêndio e sua propagação para os espaços internos", disse Tang

As autoridades suspeitam que alguns materiais nas paredes externas dos prédios não atendiam aos padrões de resistência ao fogo, permitindo a propagação excepcionalmente rápida das chamas

As autoridades planejaram inspeções imediatas em complexos residenciais que estejam passando por grandes reformas para garantir que os andaimes e os materiais de construção atendam aos padrões de segurança.

*Com informações da Associated Press.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.



