Itália Incêndio em hospital perto de Roma deixa quatro mortos Cerca de 200 pessoas foram tiradas do local

Quatro pessoas morreram em um incêndio em um hospital perto de Roma na noite dessa sexta-feira (8), anunciaram os bombeiros.

"A estrutura foi evacuada (…) há quatro vítimas confirmadas", indicaram os bombeiros na rede social X.

O incêndio começou na noite de sexta-feira no hospital San Giovanni Evangelista, em Tivoli, a cerca de 20 quilômetros de Roma.

Cerca de 200 pessoas foram evacuadas.

O ministro da Saúde, Orazio Schillaci, lamentou uma "terrível tragédia" e expressou condolências às famílias das vítimas.

"Esperamos que as investigações esclareçam as causas do incêndio o mais rápido possível", disse em comunicado na manhã deste sábado.

Os pacientes foram transferidos para outros hospitais da região ou para um ginásio municipal próximo, informou a prefeitura de Tivoli no Facebook.

Segundo a imprensa, o incêndio deflagrou no porão do hospital e alastrou-se às cozinhas e aos pisos superiores.

