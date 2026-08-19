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tragédia Incêndio em hotel de Calcutá deixa nove mortos Informações preliminares sugerem que um aparelho de ar-condicionado pode ter explodido e provocado o fogo

Pelo menos nove pessoas morreram e várias ficaram feridas nesta quarta-feira (19) no incêndio registrado em um hotel na cidade de Calcutá, no leste da Índia, informou à AFP o corpo de bombeiros.

"Nove pessoas morreram, entre elas uma criança, no incêndio que começou na madrugada de quarta-feira", afirmou à AFP Anuj Sharma, comandante dos bombeiros do estado de Bengala Ocidental.

"Uma fumaça densa dominou o hotel. Algumas vítimas foram encontradas nos banheiros", acrescentou.

Informações preliminares sugerem que um aparelho de ar-condicionado do hotel de baixo custo pode ter explodido e provocado o fogo, disse Sharma.

Ele acrescentou que nove pessoas — seis homens, duas mulheres e uma criança — foram resgatadas e levadas para o hospital.

O alto comissário adjunto de Bangladesh em Calcutá informou que cinco vítimas fatais eram do país, quatro delas da mesma família.

Santosh Pathak, membro do partido governante de Bengala Ocidental, Bharatiya Janata Party, afirmou que as vítimas de Bangladesh viajaram a Calcutá para receber tratamento médico.

Sessenta hóspedes estavam no hotel quando o incêndio começou, segundo as autoridades.

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