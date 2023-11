A- A+

Cazaquistão Incêndio em hotel deixa 13 mortos no Cazaquistão O incêndio aconteceu num hotel da rua Adi Sharipov, no centro da antiga capital cazaque

Treze pessoas morreram nesta quinta-feira em um incêndio em um hotel de Almaty, a maior cidade do Cazaquistão, informou o departamento de emergências do município.

“Durante a operação de extinção do incêndio, encontramos 13 corpos, cujas identidades são determinantes”, afirmou o serviço em seu comunicado.

“Preliminarmente, eles morreram por intoxicação de monóxido de carbono”, acrescenta a nota.

O incêndio aconteceu num hotel da rua Adi Sharipov, no centro da antiga capital cazaque.

O departamento de emergência afirmou que 72 pessoas estavam no hotel no momento do incêndio e 59 foram resgatadas.

Os bombeiros anunciaram que controlaram as chamadas pelo menos de uma hora após o alerta.

