TRAGÉDIA Incêndio em hotel em construção deixa seis mortos na Coreia do Sul O fogo foi controlado após duas horas e meia

Seis pessoas morreram em um incêndio nesta sexta-feira (14) nas obras de construção de um hotel na cidade sul-coreana de Busan, informou a agência nacional de bombeiros.



Sete pessoas ficaram feridas. O incêndio começou às 11H00 (23H00 de Brasília, quinta-feira) e provocou a retirada de mais de 100 trabalhadores.

Uma fonte dos bombeiros disse que as chamas provavelmente começaram no primeiro andar do edifício, onde os materiais de isolamento eram armazenados.

O incêndio foi controlado após duas horas e meia.

