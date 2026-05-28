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Tragédia Incêndio em internato feminino no Quênia deixa 16 mortos e 73 feridos, segundo a polícia Até o momento, nenhum balanço oficial foi divulgado, nem foram fornecidos mais detalhes sobre as idades dos jovens hospedados nesta instituição de ensino

Pelo menos 16 pessoas, a maioria estudantes, morreram e 73 ficaram feridas quando um incêndio irrompeu em um dormitório de um internato feminino no Quênia, informou uma fonte policial à AFP nesta quinta-feira (28).

Até o momento, nenhum balanço oficial foi divulgado, nem foram fornecidos mais detalhes sobre as idades dos jovens hospedados nesta instituição de ensino.

O incêndio foi notificado nesta quinta-feira, às 3h30 (21h30 de quarta-feira, no horário de Brasília), na escola de meninas Utumishi, em Gilgil, uma cidade a aproximadamente 100 quilômetros ao norte de Nairóbi, informou a Cruz Vermelha à AFP. A organização afirmou ter enviado equipes ao local, mas não revelou um balanço próprio de vítimas.

Gilgil abrigou um importante quartel do Exército Queniano.

Segundo um correspondente no local, vários pais correram aterrorizados para a escola em busca de notícias de suas filhas, reunindo-se no pátio da instituição.

O ministro do Interior do Quênia, Kipchumba Murkomen, e o vice-chefe de polícia, Eliud Lagat, encontram-se atualmente no local, anunciaram a polícia queniana na rede social X.

TRAGIC FIRE INCIDENT AT UTUMISHI GIRLS ACADEMY



Following a devastating fire at Utumishi Girls Academy in Gilgil today, 28 May 2026, the Deputy Inspector General of the Kenya Police Service, Mr. Eliud Lagat, arrived at the school to coordinate rescue and recovery efforts.



The… pic.twitter.com/YDU8iLOqc1 — National Police Service-Kenya (@NPSOfficial_KE) May 28, 2026

O diretor do Diretório de Investigações Criminais (DCI), Mohammed Amin, está em Gilgil supervisionando “uma investigação preliminar sobre as causas do incêndio”, acrescentou a polícia.

No Quênia, muitos estudantes frequentaram esse tipo de internato, onde foram registrados vários incêndios com vítimas fatais nos últimos anos.

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