Qui, 28 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta28/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tragédia

Incêndio em internato feminino no Quênia deixa 16 mortos e 73 feridos, segundo a polícia

Até o momento, nenhum balanço oficial foi divulgado, nem foram fornecidos mais detalhes sobre as idades dos jovens hospedados nesta instituição de ensino

Reportar Erro
Pais e responsáveis observam o incêndio mortal ocorrido em Nakuru, ao norte da capital Nairóbi, em 28 de maio de 2026, próximo ao bloco administrativo da Academia Feminina UtumishiPais e responsáveis observam o incêndio mortal ocorrido em Nakuru, ao norte da capital Nairóbi, em 28 de maio de 2026, próximo ao bloco administrativo da Academia Feminina Utumishi - Foto: Simon Maina / AFP

Pelo menos 16 pessoas, a maioria estudantes, morreram e 73 ficaram feridas quando um incêndio irrompeu em um dormitório de um internato feminino no Quênia, informou uma fonte policial à AFP nesta quinta-feira (28).

Até o momento, nenhum balanço oficial foi divulgado, nem foram fornecidos mais detalhes sobre as idades dos jovens hospedados nesta instituição de ensino.

O incêndio foi notificado nesta quinta-feira, às 3h30 (21h30 de quarta-feira, no horário de Brasília), na escola de meninas Utumishi, em Gilgil, uma cidade a aproximadamente 100 quilômetros ao norte de Nairóbi, informou a Cruz Vermelha à AFP. A organização afirmou ter enviado equipes ao local, mas não revelou um balanço próprio de vítimas.

Gilgil abrigou um importante quartel do Exército Queniano.

Leia também

• Fim da 6x1: exigência de pelo menos duas folgas por semana foge do padrão internacional, diz estudo

• Sob pressão dos EUA, Cuba recorre à comunidade internacional na ONU

• Imprensa internacional relembra decisão da Libertadores de 2019 após derrota do River Plate

Segundo um correspondente no local, vários pais correram aterrorizados para a escola em busca de notícias de suas filhas, reunindo-se no pátio da instituição.

O ministro do Interior do Quênia, Kipchumba Murkomen, e o vice-chefe de polícia, Eliud Lagat, encontram-se atualmente no local, anunciaram a polícia queniana na rede social X.

 

O diretor do Diretório de Investigações Criminais (DCI), Mohammed Amin, está em Gilgil supervisionando “uma investigação preliminar sobre as causas do incêndio”, acrescentou a polícia.

No Quênia, muitos estudantes frequentaram esse tipo de internato, onde foram registrados vários incêndios com vítimas fatais nos últimos anos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter