Incêndio em poste deixa moradores dos Torrões sem energia elétrica
Fogo teria começado na noite da quinta-feira (8)
Parte dos moradores da Rua da Olaria, no bairro dos Torrões, na Zona Oeste do Recife, amanheceu sem energia elétrica nesta sexta-feira (9).
O apagão se deu por conta de um incêndio que teria atingido, ainda na noite da quinta-feira (8) um dos postes da rua, queimando os fios.
Imagens enviadas à redação da Folha de Pernambuco mostram o momento inicial das chamas. Outros registros publicados nas redes sociais mostram a fiação caída ao chão.
Confira as imagens
O que diz a Neoenergia Pernambuco?
A concessionária pernambucana foi procurada pela Folha e disse, por meio de nota, que o incêndio foi causado pela rede de provedores de internet instalada de forma irregular na localidade.
"Uma equipe foi enviada ainda no período da noite de quinta-feira (8) e substituiu a rede de energia elétrica impactada pelas chamas, normalizando o fornecimento de energia para os clientes da localidade", disse a empresa.