A- A+

APAGÃO Incêndio em poste deixa moradores dos Torrões sem energia elétrica Fogo teria começado na noite da quinta-feira (8)

Parte dos moradores da Rua da Olaria, no bairro dos Torrões, na Zona Oeste do Recife, amanheceu sem energia elétrica nesta sexta-feira (9).

O apagão se deu por conta de um incêndio que teria atingido, ainda na noite da quinta-feira (8) um dos postes da rua, queimando os fios.

Imagens enviadas à redação da Folha de Pernambuco mostram o momento inicial das chamas. Outros registros publicados nas redes sociais mostram a fiação caída ao chão.

Confira as imagens

Incêndio aconteceu na Rua da Olaria, nos Torrões | Foto: Cortesia

Chamas atingiram a fiação | Foto: @torroesordinario/Reprodução

O que diz a Neoenergia Pernambuco?

A concessionária pernambucana foi procurada pela Folha e disse, por meio de nota, que o incêndio foi causado pela rede de provedores de internet instalada de forma irregular na localidade.

"Uma equipe foi enviada ainda no período da noite de quinta-feira (8) e substituiu a rede de energia elétrica impactada pelas chamas, normalizando o fornecimento de energia para os clientes da localidade", disse a empresa.

Veja também