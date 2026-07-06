Incêndio em poste interrompe fornecimento de energia em trecho de Boa Viagem
Segundo a Neoenergia, o incêndio se iniciou na rede de provedores de internet do bairro
Um incêndio atingi a rede elétrica de parte do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, no fim da tarde desta segunda-feira (6). O fornecimento de energia foi interrompido.
Em imagens compartilhadas com a Folha de Pernambuco, é possível identificar que o trecho atingido pelo incêndio fica no cruzamento entre a Avenida Domingos Ferreira com a Rua Henrique Capitulino.
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Os vídeos mostram o fogo se alastrando através da fiação e alguns homens puxando os fios, enquanto os carros evitam passar pela área.
Segundo a Neoenergia Pernambuco, o fogo se iniciou na rede de provedores de internet e atingiu a rede de distribuição de energia elétrica.
A empresa ainda afirmou que uma equipe foi direcionada ao local para normalizar o serviço.