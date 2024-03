A- A+

RECIFE Incêndio em prédio em construção no Recife não deixou vítimas; vigilante conseguiu deixar local Profissional saiu do prédio assim que percebeu as chamas

O incêndio que atingiu um prédio em construção no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, na noite de quinta-feira (28), não deixou vítimas. O Corpo de Bombeiros confirmou, já na madrugada desta sexta-feira (29), que a ocorrência não teve feridos.

No momento em que o incêndio começou, por volta das 20h05, apenas um vigilante estava no local. Ele conseguiu sair assim que percebeu as chamas.

Moradores de seis edifícios vizinhos ao prédio atingido, que fica no cruzamento da rua Real da Torre com a rua Padre Anchieta, tiveram que ser evacuados pela Defesa Civil.

Segundo a construtora Carrilho, responsável pela construção, o edifício não corre risco de colapsar.

A forte chuva que caiu no local ajudou os bombeiros a combater o fogo. A situação foi controlada por cerca de 50 profissionais do Corpo de Bombeiros, com o apoio de 13 viaturas.

"Se fez a contenção, o combate foi feito. O material que tinha para ser consumido era muito pouco, madeira. Não havia possibilidade de pessoas no local de origem, no penúltimo andar", disse o coronel Luciano Fonseca, comandante do Corpo de Bombeiros.

Uma vistoria deve ser feita no prédio, que ficaria pronto em 2026, nesta sexta-feira. Os bombeiros também atuam para conter eventuais focos de incêndio que possam surgir.

Veja também

CALENDÁRIO DA IGREJA Católicos e ortodoxos podem reunificar a data da Páscoa e torná-la "fixa" em 2025; entenda